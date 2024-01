Todos estes arguidos estão relacionados com negócios na antiga Portugal Telecom para favorecer o BES, com o empreendimento Vale de Lobo, no Algarve, feito com dinheiro da Caixa Geral de Depósitos e com o Grupo Lena, que terá pago a José Sócrates como forma de agradecimento para entrar em obras públicas.