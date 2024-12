A Inspeção-Geral da Administração Interna está a investigar as circunstâncias da operação policial no Martim Moniz, em Lisboa. A RTP sabe que já foram pedidas informações à PSP sobre o caso. Quanto às críticas da oposição de que a PSP recebe ordens do governo, o diretor da Polícia de Segurança Pública disse que o executivo e a policia já esclareceram o que havia para esclarecer.