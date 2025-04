Operação "Mercado Negro". Treze detidos em operação de buscas a cadeias

Foram levadas a cabo 14 buscas domiciliárias e 18 não domiciliárias.



A investigação incide, ainda segundo a polícia de investigação criminal, sobre "um alegado projeto criminoso, praticado, entre outros, por guardas prisionais que facilitam a entrada de substâncias ilícitas nos estabelecimentos prisionais a troco de vantagem patrimonial".



"Em causa estão suspeitas da prática dos crimes de corrupção ativa e passiva, tráfico de estupefacientes, tráfico de substâncias e métodos proibidos, falsificação de documentos e branqueamento". Os 13 detidos serão agora presentes a primeiro interrogatório judicial para a aplicação de medidas de coação.





"A Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais prestou toda a colaboração à investigação desenvolvida, designadamente, através da Direção dos Serviços de Segurança e do Grupo de Intervenção e Segurança Prisional (GISP)", lê-se na mesma nota da Judiciária.



"As diligências, no âmbito de inquérito dirigido pelo DIAP Regional de Lisboa, foram acompanhadas por uma juíza de instrução, uma magistrada do Ministério Público e cerca de 200 inspetores e peritos da Polícia Judiciária".



(em atualização)Em comunicado,