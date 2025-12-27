Operação Natal da PSP e GNR regista 15 mortos e 1.444 feridos, 89 em estado grave

No balanço intermédio da Operação Festas em Segurança 2025-2026 - Fase Natal, a PSP registou 1.421 acidentes (menos 47 que em 2024), com três vítimas mortais (menos uma que no ano passado), 447 feridos (menos 18), dos quais 21 graves (menos dois) e 426 ligeiros (menos 16 que em 2024), refere um comunicado.

Os acidentes com vítimas mortais dizem respeito a um despiste ocorrido no dia 18 no concelho de Abrantes, em Santarém, a um despiste no dia 23 no concelho de Aveiro, e a um terceiro despiste no dia 24 no concelho da Amadora, distrito de Lisboa.

A GNR, por seu turno, reportou em comunicado a existência, no mesmo período, de 3.426 acidentes (menos 193 do no mesmo período de 2024), dos quais resultaram 12 vítimas mortais (menos três), 68 feridos graves (menos 12) e 929 feridos ligeiros(menos 232).

As vítimas mortais resultaram de acidentes ocorridos nos distritos de Aveiro (dois), Beja (um), Braga (um), Leiria (dois), Lisboa (dois), Porto (dois) e Santarém (dois).

Seis dos 12 mortos foram vitimados por despistes, quatro por colisões e dois por atropelamentos.

Em conjunto, a PSP e a GNR fiscalizaram presencialmente 78.666 veículos e condutores (menos 23.653 do que em 2024) e controlaram 624.363 viaturas por radar, resultando num total de 13.235 infrações, das quais 1.891 por excesso de velocidade, 1.641 por falta de inspeção periódica obrigatória e 772 por condução sob o efeito de álcool.

No mesmo período, foram detidos pela PSP 39 indivíduos por crimes contra a propriedade (furtos e roubos) e 41 por tráfico de estupefacientes, tendo sido apreendidas 45.500 doses individuais.

Aquela força de segurança apreendeu ainda 19 armas de fogo, 58 armas brancas, 437 munições e 38 armas de outro tipo, tendo detido 10 pessoas por posse de arma proibida. Foram ainda apreendidos 15.099 artigos de pirotecnia.

A PSP deu hoje início à Fase de Ano Novo da Operação Festas em Segurança, que se prolongará até 4 de janeiro de 2026.