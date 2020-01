Operação Natal e Ano Novo. 17 mortos em mais de seis mil acidentes

Em”, afirmou Paulo Gomes, tenente-coronel da GNR, no“O que é muito positivo. As vítimas que registámos em acidentes graves, na sua maioria não se registaram nas vias com maior circulação nem no contesto das grandes viagens que é normal as famílias fazerem nesta quadra”, acrescentou.

A maioria dos acidentes dos quais resultaram mortos foram registados em “estradas secundárias, arruamentos, dentro das localidades e alguns atropelamentos”.Segundo o tenente-coronel Paulo Gomes,“São duas áreas em que nós temos como proprietária a fiscalização. Que é a velocidade e a utilização de telemóveis”, realçou.. “Um terço destes excessos de álcool foi registado na madrugada de passagem de ano”.“Estes comportamentos não podem ser tolerados e contra eles continuaremos a trabalhar”, alertou tenente-coronel Paulo Gomes.

PSP destaca reação positiva dos condutores

Entre 18 de dezembro e 5 de janeiro a PSP registou 2.960 acidentes, com sete mortos, 881 feridos, dos quais 27 graves. Em comparação com o mesmo período do ano passado, são menos acidentes, mais mortos e menos feridos graves.Nuno Bogalho Carocha, Intendente da PSP, realçou que “as condições atmosféricas ajudaram, o facto de ter deixado de chover e as condições de condução estarem mais facilitadas”.

“Mas também. É muito habitual nas nossas operações vermos as pessoas a deslocaram-se em carros cheios, em que normalmente o condutor é a pessoa escolhida do grupo para não beber protegendo assim todos. É um comportamento consciente”, sublinhou Nuno Bogalho Carocha no

Comportamento mais correto dos condutores

O presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária frisa que a diminuição do número de mortos e de feridos revela um comportamento mais correto por parte dos condutores.O que indicia que os portugueses estão a ter um comportamento mais correto na estrada”, realçou Rui Ribeiro nol.O presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária revelou que”.

“O comportamento das pessoas está mais razoável nestes três pontos de vista”.Em“Há um comportamento cada vez mais responsável dos condutores relativamente ao consumo de álcool. No entanto, o número de vítimas mortais com excesso de álcool no sangue mantém-se elevadíssimo.”, sublinhou.O presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária recorda que “a sinistralidade tem várias vertentes, o comportamento dos condutores, os veículos que são cada vez mais seguros e as infraestruturas que cada vez perdoam mais umas asneiros que nós todos vamos acabar por fazer”.