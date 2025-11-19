Operação Obélix. Quatro arguidos e uma médica detida por prescrições irregulares

Em conferência de imprensa, a Judiciária indicou que "a Procuradoria do Norte deu cumprimento a vários mandados de busca e apreensão, que decorreram em várias cidades do país", estando a ser investigadas "condutas criminosas de burla qualificada e falsidade informática"."A investigação já recolheu prova suficiente para indiciar um grupo de pessoas, assim como uma empresa (%u2026) gizou um estratagema para prescrever vária medicação destinada ao tratamento de diabetes tipo2", adiantou a PJ."Por isso, essas quatro pessoas foram constituídas arguidas e uma delas detida por determinação judicial".Em relação à forma como decorria o esquema agora desmontado pela Polícia Judiciária, foi esplicado que "a maioria dos clientes desta clínica já trazia uma prescrição para ser aviada na farmácia (...) para nós é importante avaliar se as pessoas padeciam ou não da doença".Foram mobilizados para a operação cerca de 40 inspetores, tendo as buscas abrangido "a residência dos arguidos (duas médicas, um advogado e uma empresa), os principais suspeitos, escritórios de advogados, um estabelecimento de saúde na cidade do Porto e várias outras buscas em Vila Nova de Gaia, Lousada, Albufeira e Funchal".O inquérito, explicou a PJ, "está cruzado com uma investigação que está a decorrer na Autoridade Tributária e que está a ser dirigido pelo DIAP de Santa Maria da Feira".