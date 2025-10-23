País
Operação "Obsequium" investiga fornecimento de equipamentos de proteção
Durante várias horas, procuradores e militares da GNR estiveram na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil a recolher contratos, documentos e correspondência. Em causa estão suspeitas de crimes de corrupção e de participação económica em negócio.
No centro deste inquérito estão vários contratos, entre eles, segundo apurou a RTP, aqueles celebrados com DRAGONTROPHY.
A empresa têxtil ganhou entre 2015 e 2023 pelo menos cinco concursos para fornecer equipamento à Proteção Civil. O valor total é de quase 6 milhões de euros.
A empresa foi criada há mais de dez anos por Lucinda Gomes, mulher do antigo presidente da Câmara de Lousada, Jorge Magalhães.
O ex-autarca socialista foi condenado na operação Éter, inquérito que investigou irregularidades no Turismo do Porto e Norte.
Processo que chegou a ter como arguido José Artur Neves, ex-secretário de Estado da Proteção Civil.
A operação desta quinta-feira envolveu 48 militares da GNR e cinco procuradores do Departamento Central de Investigação e Ação Penal.
"A ANEPC encontra-se a colaborar com as autoridades e reitera a sua total disponibilidade para prestar o apoio necessário no âmbito das diligências em curso", declarou esta entidade.
Para já, o objetivo foi só recolher prova, que vai nos próximos tempos ser analisada pela investigação.