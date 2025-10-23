Operação "Obsequium" investiga fornecimento de equipamentos de proteção

A Operação Obsequium contou com buscas em dez locais, incluindo empresas do setor têxtil e de equipamentos de proteção, residências e gabinetes de contabilidade.



No centro deste inquérito estão vários contratos, entre eles, segundo apurou a RTP, aqueles celebrados com DRAGONTROPHY.



A empresa têxtil ganhou entre 2015 e 2023 pelo menos cinco concursos para fornecer equipamento à Proteção Civil. O valor total é de quase 6 milhões de euros.



A empresa foi criada há mais de dez anos por Lucinda Gomes, mulher do antigo presidente da Câmara de Lousada, Jorge Magalhães.



O ex-autarca socialista foi condenado na operação Éter, inquérito que investigou irregularidades no Turismo do Porto e Norte.



Processo que chegou a ter como arguido José Artur Neves, ex-secretário de Estado da Proteção Civil.



A operação desta quinta-feira envolveu 48 militares da GNR e cinco procuradores do Departamento Central de Investigação e Ação Penal.



"A ANEPC encontra-se a colaborar com as autoridades e reitera a sua total disponibilidade para prestar o apoio necessário no âmbito das diligências em curso", declarou esta entidade.



Para já, o objetivo foi só recolher prova, que vai nos próximos tempos ser analisada pela investigação.