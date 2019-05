Operação Pandora. Prisão preventiva para quatro arguidos

RTP30 Mai, 2019, 09:22 / atualizado em 30 Mai, 2019, 09:37 | País

Os restantes quatro arguidos ficaram em liberdade, mas suspensos de funções e proibidos de contactar os demais.







Uma operação da Polícia Judiciária, que decorreu na terça-feira, e que terminou com a detenção de oito pessoas por corrupção e associação criminosa.







Em causa está a alegada obtenção forjada de certificados e formações obrigatórias para motoristas de veículos descaracterizados de transporte de passageiros.

Em comunicado divulgado na altura, a PJ avançava que entre os crimes suspeitos estão ainda falsidade informática, violação de segredo por funcionário e atestado (médico) falso.

A operação com o nome de "Caixa de Pandora" mobilizou cerca 140 elementos da Polícia Judiciária, 10 magistrados judiciais e do Ministério Público.







Foram realizadas mais de 40 buscas, domiciliárias e não domiciliárias nas zonas de Lisboa, Lourinhã, Loures, Pinhal Novo, Óbidos, Santarém, Torres Vedras, Amadora, Peniche, Sintra, Almada e Cascais.

A rede desmantelada era composta por diversos responsáveis de escolas de condução e de Centros de Formação homologados pela entidade pública competente (Instituto de Mobilidade e Transportes), dois médicos, um advogado, um funcionário de organismo público e angariadores.

Quando terminou o período transitório para adaptação da lei, estavam aptos quase seis mil motoristas de TVDE.





C/ Lusa



De acordo com a PJ, a, sendo geradora de avultados lucros decorrentes da atribuição da 'Carta de Qualificação de Motorista' com base na obtenção ilícita da certificação respetiva, adulterando-se desta forma todo o sistema de qualificação inicial obrigatória e de formação contínua".A lei que entrou em vigor em novembro, e que regulamenta as plataformas eletrónicas de transporte de passageiros em veículo descaracterizado (TVDE), obriga a queO diploma permitiu um período transitório de quatro meses de adaptação aos operadores de plataformas, estando os quatro que operam em Portugal - Uber, Cabify, Taxify e Kapten, anterior Chauffeur Privé - todos legalizados.