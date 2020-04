Operação Páscoa fiscaliza condutores que não respeitam confinamento

A Infraestruturas de Portugal revelou que, mesmo assim, há menos 65 por cento de trânsito em relação ao mesmo período do ano passado.



Até às 24 horas da próxima segunda-feira, os portugueses estão confinados ao concelho de residência. Significa isto que estão proibidos de circular entre concelhos, entre as 0 horas de hoje e as 24 horas do dia 13, segunda-feira.



As excepções são deslocações para trabalha, ou por questões de saúde.



Os voos nos aeroportos estão também interditos. E entre hoje e segunda feira não haverá igualmente comboios Intercidades nem Alfas Pendulares.