Operação Picoas. Novas buscas relacionadas com Altice e Armando Pereira

As diligências envolvem o Ministério Público, a Autoridade Tributária e a polícia francesa.

Foram desencadeadas esta quinta-feira novas diligências de busca relacionadas com o grupo Altice e o fundador Armando Pereira. Entre os alvos dos investigadores estão as casas de Armando Pereira e Hernâni Vaz Antunes.As buscas mobilizaram elementos do Ministério Público, da Autoridade Tributária e da polícia francesa.


Estas diligências foram para o terreno a pedido das autoridades francesas, que haviam já realizado buscas em várias localidades de França sempre relacionadas com a Altice e Armando Pereira.

Em Portugal, a Operação Picoas é dirigida pelo procurador Rosário Teixeira.

Armando Pereira, cofundador do grupo Altice, e o empresário Hernâni Van Antunes são suspeitos de vários crimes, nomeadamente corrupção. São também suspeitos de terem lesado o Estado português em mais de 100 milhões de euros.

