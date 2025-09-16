Operação "Pivot". Mais de 60 detenções por burla qualificada e branqueamento

Segundo uma nota enviada às redações, “a operação que decorreu no âmbito de uma equipa de investigação conjunta, foi coordenada pela PJ e pela polícia sueca, contou com colaboração da Europol e Eurojust, que se deslocaram e acompanharam as diligências em Portugal”.



Por sua vez, as autoridades suecas também realizaram diligências naquele país.



A nota esclarece que “o esquema criminoso consistia na angariação de vítimas, todas de nacionalidade sueca, na generalidade com idades superiores a 65 anos, que, através de vários esquemas eram convencidas a fornecer os códigos de acesso às contas bancárias, com a posterior transferência não autorizada de fundos, para contas bancárias em Portugal e outros países e subsequente dissipação destes valores”.



O núcleo principal do grupo criminoso, que atuava e residia em Portugal, é de nacionalidade sueca, os quais, além das burlas informática praticadas, angariaram largas dezenas de money mules que abriam ou cediam as suas contas bancárias para ocultar e dissipar os montantes ilicitamente obtidas, contribuindo, assim, para o branqueamento de capitais.



“Durante as buscas foi efetuada a apreensão de diverso material de natureza informática e outra documentação que corroboram os indícios dos crimes praticados, bem como outros bens provenientes dos ganhos ilícitos, nomeadamente, viaturas de alta cilindrada, joias e relógios valiosos”, acrescenta o documento.



Os detidos irão ser presentes, ainda esta terça-feira, ao Ministério Público para primeiro interrogatório de arguidos detidos.

