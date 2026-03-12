Operação "Portugal Sempre Seguro". Mais de 130 detidos na primeira ação de 2026

A primeira ação policial deste ano integrada na Operação Portugal Sempre Seguro, entre os dias 2 e 8 de março, resultou em 138 detenções. Foram fiscalizados 770 estrangeiros. Os números foram esta quinta-feira divulgados pelo Sistema de Segurança Interna.



A estrutura indica, e comunicado, que diferentes entidades estiveram envolvidas em diligências de "prevenção, dissuasão e fiscalização de práticas ilícitas com especial incidência em estabelecimentos comerciais, de venda e consumo de bebidas alcoólicas, segurança alimentar, imigração irregular e ilegal e segurança rodoviária". Entre as 138 pessoas detidas, 83 são suspeitas de crimes rodoviários e outras 19 de crimes relacionados com droga.



As autoridades registaram um total de 173 crimes - 36 relacionados com droga, 15 com imigração ilegal e 11 por detenção ou tráfico de armas proibidas - e 1.777 contraordenações rodoviárias, económico-alimentares e tributárias ou aduaneiras.



Em sete dias, foram apreendias cinco armas de fogo e seis armas brancas, a somar a 81 munições, 35 viaturas e motociclos, 10.900 euros em dinheiro, 9.846 mercadorias avaliadas em 20 mileuros e 689 géneros alimentícios. Dos 779 estrangeiros fiscalizados, 72 encontravam-se em situação ilegal e 33 em processo de regularização.





A Operação Portugal Sempre Seguro mobilizou efetivos da Guarda Nacional Republicana, da Polícia de Segurança Pública, da Polícia Judiciária, da Polícia Marítima, da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, da Autoridade Tributária, Autoridade para as Condições do Trabalho e da Agência para a Integração Migrações e Asilo.



As diligências contaram com mais de 3.200 meios humanos, apoiados por 927 meios auto e 30 binómios (um agente e um animal), que se deslocaram a 189 estabelecimentos: 330 de diversão noturna, 334 de restauração e bebidas, 303 lojas comerciais de conveniência e minimercados.



c/ Lusa

