Operação Pretoriano. Agente da PSP fala de plano dos Super Dragões

Foto: José Coelho - Lusa

Decorre esta terça-feira a quinta sessão do julgamento da Operação Pretoriano, no Tribunal de São João Novo, no Porto. É ouvido um agente da Unidade de Investigação Criminal da PSP, que fala de um plano para a presença de elementos dos Super Dragões para a Assembleia Geral do Futebol Clube do Porto, em novembro de 2023.