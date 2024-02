Operação Pretoriano. Buscas revelam novos indícios no processo

Estes novos elementos de prova têm origem nos telemóveis apreendidos na última quarta-feira. Após uma análise inicial a esses aparelhos, o juiz entendeu que há nova matéria probatória que deverá ser anexa ao processo.

As novas informações foram entretanto enviadas para a Procuradoria-Geral Distrital do Porto, que deverá agora pronunciar-se sobre a inclusão destes novos elementos de prova no processo. A audição dos detidos foi suspensa até que haja uma decisão, o que poderá acontecer ainda durante a tarde.







Se essa informação adicional for incluída como prova, os advogados terão um novo prazo para consultarem os elementos em causa e os detidos que já prestaram declarações ao tribunal podem voltar a depor perante os novos dados. Só depois serão retomadas as audiências que estavam entretanto previstas.



Desta forma, as medidas de coação só serão conhecidas na próxima semana, até porque o lider da claque do Porto, Fernando Madureira ainda não foi ouvido e esse interrogatório já não deve acontecer este sábado.