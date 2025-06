Operação Pretoriano. Pedida pena de prisão efetiva para Fernando e Sandra Madureira

(em atualização)







O Ministério Público pediu a pena de prisão efetiva acima de cinco anos quer para o antigo líder da claque Super Dragões, apoiante do FC Porto, quer para a esposa. Também foram pedidas penas para Vítor Catão, Hugo Carneiro "Polaco", Vítor Aleixo pai e filho, com o mesmo nome.



De acordo com o Ministério Público, o que aconteceu na Assembleia Geral do Futebol Clube do Porto foi resultado de um plano organizado e liderado por Fernando Madureira para criar o caos. O objetivo, adianta ainda o MP, era defender a a perpetuação de Pinto da Costa e a não aprovação dos estatutos seria uma derrota para os Superdragões. O Ministério Público refere mesmo um clima de controlo e intimidação.







O pedido foi conhecido esta segunda-feira, durante o período de alegações finais do julgamento da Operação Pretoriano, que decorre no Porto. No arranque das alegações finais desta operação, o MP considerou que o casal Madureira tinha interesse em manter Pinto da Costa no poder do FC Porto.





Os 12 arguidos da Operação Pretoriano, entre os quais Fernando Madureira que é o principal suspeito, começaram a responder a 17 de março por 31 crimes no Tribunal de São João Novo, no Porto.



Em causa estão 19 crimes de coação e ameaça agravada, sete de ofensa à integridade física no âmbito de espetáculo desportivo, um de instigação pública a um crime, outro de arremesso de objetos ou produtos líquidos e ainda três de atentado à liberdade de informação, em torno de uma AG do FC Porto, em novembro de 2023.



Entre a dúzia de arguidos, Fernando Madureira é o único em prisão preventiva, a medida de coação mais forte, enquanto os restantes foram sendo libertados em diferentes fases.





O coletivo de juízes da Operação Pretoriano marcou para esta segunda e terça-feiras as alegações finais do julgamento da Operação Pretoriano.