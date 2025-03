O julgamento do líder dos Super-Dragões ouviu hoje dois agentes da PSP. Nesta quinta sessão foram reveladas mensagens trocadas entre os arguidos através do WhatsApp.

As mensagens anunciavam uma reunião para preparar o que iria suceder na Assembleia Geral de 13 de novembro de 2023, com a alegada intenção de criar um ambiente ameaçador aos sócios do FC Porto.