Operação Pretoriano. Sérgio Conceição dispensado do depoimento

Sérgio Conceição já não vai depor no julgamento da Operação Pretoriano. A audição do antigo treinador do Futebol Clube do Porto estava prevista para a próxima segunda-feira, mas Fernando Madureira prescindiu da testemunha.

Esta quarta-feira foram ouvidas três testemunhas, entre elas o ex-administrador da SAD do FC Porto, Luís Gonçalves, que estava presente na Assembleia-Geral de 13 de novembro de 2023.



No breve depoimento, confirmou ter assistido a confrontos no pavilhão e disse ter sido alvo de insultos, tal como outros diretores e funcionários do clube, que o acompanhavam.



As alegações finais estão agendadas para os dias 30 de junho e 1 de julho.