Operação PSP no dérbi. Oito detidos no jogo entre Benfica e Sporting
Foram detidas oito pessoas no dérbi entre Benfica e Sporting, na sexta-feira. O relatório de todos os acontecimentos ainda não está concluído e, por isso, ainda faltarão identificar algumas pessoas.
Pode também haver consequências para os dois clubes por arremeço de pirotecnia por parte dos adeptos.
Ainda assim, a Polícia de Segurança Pública faz um balanço positivo da operação policial.
"Podemos fazer um balanço bastante positivo de todo o policiamento. Verificámos apenas a detenção de três indivíduos por resistência e coação", afirmou à RTP a comissário Ana Ricardo.
Segundo a mesma agente da PSP, "foram já identificadas duas pessoas por causa do arremesso de artigos de pirotecnia" e ainda registadas "duas pessoas por tentarem" entrar no recinto desportivo "com uma taxa de álcool superior ao que é permitido".
Há ainda uma outra detenção por "ameaças aos assistentes no recinto desportivo".
