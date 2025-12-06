Operação PSP no dérbi. Oito detidos no jogo entre Benfica e Sporting

Foram detidas oito pessoas no dérbi entre Benfica e Sporting, na sexta-feira. O relatório de todos os acontecimentos ainda não está concluído e, por isso, ainda faltarão identificar algumas pessoas.

Miguel A. Lopes - Lusa

Pode também haver consequências para os dois clubes por arremeço de pirotecnia por parte dos adeptos.

Ainda assim, a Polícia de Segurança Pública faz um balanço positivo da operação policial.

"Podemos fazer um balanço bastante positivo de todo o policiamento. Verificámos apenas a detenção de três indivíduos por resistência e coação", afirmou à RTP a comissário Ana Ricardo.

Segundo a mesma agente da PSP, "foram já identificadas duas pessoas por causa do arremesso de artigos de pirotecnia" e ainda registadas "duas pessoas por tentarem" entrar no recinto desportivo "com uma taxa de álcool superior ao que é permitido".
Há ainda uma outra detenção por "ameaças aos assistentes no recinto desportivo".
