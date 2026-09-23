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Operação “Rodízio”. PJ faz cinco detidos por crimes de rapto
A Polícia Judiciária deteve na área de Lisboa e Alto Minho cinco suspeitos da prática dos crimes de rapto, ofensas à integridade física qualificada, coação agravada e tráfico de estupefacientes.
Os detidos são todos homens com idades compreendidas entre os 25 e os 55 anos.
A operação policial contou com a participação de 50 elementos da Polícia Judiciária.
Na operação “Rodízio” foram cumpridos 10 mandados de busca domiciliária, um mandado de busca não domiciliária e quatro mandados de detenção fora de flagrante delito. Foi, ainda, detido um quinto suspeito por se encontrar em situação de permanência irregular.
Foram ainda apreendidos como armas, artigos usados para acondicionamento de produto estupefaciente, falsos crachás de polícia, coletes balísticos e demais prova material que corrobora os indícios criminais.
A operação foi coordenada pela Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Contraterrorismo.