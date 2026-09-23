Operação “Rodízio”. PJ faz cinco detidos por crimes de rapto

Os detidos são todos homens com idades compreendidas entre os 25 e os 55 anos.





A operação policial contou com a participação de 50 elementos da Polícia Judiciária.

Os factos remontam a dezembro de 2024 quando o mandante do rapto (que se dedicava ao tráfico de estupefacientes), suspeitando de um roubo na sua residência,um mandado de busca não domiciliária e quatro mandados de detenção fora de flagrante delito. Foi, ainda, detido um quinto suspeito por se encontrar em situação de permanência irregular.Foram ainda apreendidos como armas, artigos usados para acondicionamento de produto estupefaciente, falsos crachás de polícia, coletes balísticos e demais prova material que corrobora os indícios criminais.A operação foi coordenada pela Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Contraterrorismo.