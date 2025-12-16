País
Operação Rota do Atlântico. Nove arguidos acusados de corrupção, branqueamento e fraude fiscal
Foi deduzida a acusação da Operação Rota do Atlântico. Nove arguidos foram acusado de crimes de corrupção ativa com prejuízo do comércio internacional, branqueamento e fraude fiscal qualificada. Entre os acusados estão o empresário José Veiga e Paulo Santana Lopes.
Segundo o Ministério Público, um grupo empresarial brasileiro corrompeu titulares de cargos políticos na República do Congo em troca da adjudicação de vários contratos públicos no valor de 1600 milhões de euros.
O dinheiro terá depois circulado através de contas na Suíça e Cabo Verde.
Foram apreendidos 15 imóveis, seis veículos automóveis, quantias em numerário e saldos de contas bancárias abertas em Portugal e na Suíça.
A investigação começou há 11 anos.
José Veiga, antigo empresário de futebol, e Paulo Santana Lopes chegaram a ser detidos no âmbito deste inquérito em 2016.
