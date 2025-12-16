Operação Rota do Atlântico. Nove arguidos acusados de corrupção, branqueamento e fraude fiscal





Foram apreendidos 15 imóveis, seis veículos automóveis, quantias em numerário e saldos de contas bancárias abertas em Portugal e na Suíça.



A investigação começou há 11 anos.



José Veiga, antigo empresário de futebol, e Paulo Santana Lopes chegaram a ser detidos no âmbito deste inquérito em 2016.

Segundo o Ministério Público, um grupo empresarial brasileiro corrompeu titulares de cargos políticos na República do Congo em troca da adjudicação de vários contratos públicos no valor de 1600 milhões de euros.O dinheiro terá depois circulado através de contas na Suíça e Cabo Verde.