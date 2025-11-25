Operação "Safra Justa". Dez militares da GNR e agente da PSP detidos por suspeitas de tráfico de seres humanos

Dez militares da GNR e um elemento da PSP foram detidos esta terça-feira pela Polícia Judiciária por suspeitas de explorarem e escravizarem comunidades migrantes indostânicos em propriedades agrícolas na região de Beja.



Além do tráfico de seres humanos e do auxílio à imigração ilegal, há indícios de fraude fiscal e branqueamento de capitais para esconder o dinheiro ilícito e não declarado que recebiam.



“Através de empresas de trabalho temporário, criadas para o efeito, aproveitava-se da vulnerabilidade dos mesmos, explorando-os, cobrando alojamentos e alimentação e mantendo-os sob coação através de ameaças, havendo mesmo vários episódios de ofensas à integridade física”, lê-se num comunicado da PJ.



No terreno estão 200 inspetores e a operação desenrola-se na freguesia de Cabeça Gorda, em Beja, onde ficam as propriedades agrícolas onde as vítimas seriam sujeitas a trabalhos forçados, supervisionados e sob coação de militares da GNR.



A PJ contou com a colaboração e suporte da GNR nesta operação, apelidada de “Safra Justa”. Os detidos serão presentes ao Ministério Público.