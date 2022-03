Operação Selatis. Vinte e cinco detidos em investigação a esquema de burla informática

, lê-se em comunicado da Polícia Judiciária remetido esta quarta-feira às redações.

A Operação Selatis, de combate ao cibercrime transnacional, envolveu 27 mandados de buscas domiciliárias e não domiciliárias nos concelhos de Lisboa, Cascais, Amadora, Almada, Setúbal, Loures, Espinho e Porto.



“No comércio internacional, durante o período da pandemia da covid-19, aproveitando o facto de as relações comerciais ocorrerem por via digital, os agentes do crime lograram aceder, pelas mais diversas formas, nomeadamente através de, às caixas de correio eletrónico das empresas”, descreve a Judiciária., acrescenta.

“A investigação teve o seu início em meados do ano de 2020, estando em causa a prática reiterada de crimes de burla informática, acesso ilegítimo, falsidade informática, falsificação de documentos, branqueamento e associação criminosa”.

Ainda de acordo com a PJ,“As transferências bancárias ocorriam paraabertas para o efeito e as vítimas, na sua maioria estrangeiras, acabavam por nunca receber qualquer mercadoria”.Os detidos vão ser presentes a um juiz de instrução criminal, tendo em vista a aplicação de medidas de coação.