Operação Teia. Negada competência do juiz de instrução para ordenar buscas

A Relação do Porto considerou que o juiz de instrução que autorizou as escutas telefónicas e as buscas não é competente para as analisar.



O Jornal Público diz que o inquérito investiga crimes que terão ocorrido em várias localidades e que estão por isso na dependência de diferentes tribunais.



Como tal, o Tribunal de Instrução Criminal do Porto deixa de ser competente.



Os desembargadores consideram que há fortes indícios de que o presidente da Câmara de Barcelos terá beneficiado as empresas de Manuela Couto em troca de apoio político.



Ainda assim, o Tribunal da Relação do Porto alterou as medidas de coação de Miguel Costa Gomes e de Manuela Couto.



Pagaram uma caução e já não estão em prisão domiciliária.



A Operação Teia investiga suspeitas de corrupção, tráfico de influência e participação económica em negócio.