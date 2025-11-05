Operação "Terra Limpa". PJ faz buscas na Câmara de Ourém e em empresas

Os inquéritos, assinala a PJ, são "dirigidos pelo DIAP Regional de Évora e pela Procuradoria Europeia".

A unidade industrial visada pela investigação "está em laboração, com fortes suspeitas de que na área também terão sido depositados resíduos de modo clandestino".

Os projetos assentam em subsídios num montante de 19 milhões de euros, "tendo sido já efetuados pagamentos de pelo menos 5,5 milhões de euros".



"Contou, ainda, com o apoio da Diretoria do Centro, da Unidade de Perícia Tecnológica Informática, da Unidade de Perícia Financeira e Contabilística e da Unidade de Armamento e Segurança", conclui o comunicado.

Do DIAP de Santarém para o DIAP de Évora







Entretanto, o DIAP Regional de Évora confirmou a realização de um inquérito "que tem por objeto factos suscetíveis de integrar crimes de poluição, violação de regras urbanísticas e corrupção passiva e ativa, realizam-se, esta quarta-feira, buscas, domiciliárias e não domiciliárias, com apreensões e pesquisa informática".



Diligências que decorrem num complexo industrial em Ourém, nas instalações da Câmara Municipal de Ourém, em sedes de várias sociedades comerciais e em residências particulares. Este processo teve o início no DIAP de Santarém em setembro de 2023, tendo transitado para o DIAP Regional de Évora em abril de 2025.



Em comunicado enviado às redações, a polícia de investigação criminal indica que o Departamento de Investigação Criminal de Leiria, a Unidade Nacional de Combate à Corrupção e a Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território levaram a cabo"Nos inquéritos em apreço, cuja investigação está delegada na Polícia Judiciária,", lê-se na mesma nota.A Judiciária acredita queEm causa estará "o procedimento que levou a que fosse construída de forma ilegal uma unidade industrial inserida num complexo de grandes dimensões, que se encontra implantado na categoria de Espaços de Exploração de Recursos Geológicos – Espaços Florestais de Conservação, bem como em área de Proteção de Reserva Ecológica Nacional, localizada no município de Ourém"."Em causa está, ainda,, emitidos pela autarquia de Ourém"., explica a PJ.A investigação vai prosseguir "com a análise à prova agora recolhida, de natureza ambiental, documental e digital, visando o apuramento integral de todas as condutas criminosas, o seu cabal alcance e, bem assim, a sua célere conclusão".A denominada Operação “Terra Limpa” mobilizou "62 investigadores criminais e especialistas de polícia científica da PJ, cinco magistrados do Ministério Público, um magistrado da Procuradoria Europeia, quatro peritos do Núcleo de Assessoria Técnica da PGR e 11 inspetores da Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território".