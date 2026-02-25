Operação Terra Queimada. Buscas em 26 locais, constituídos sete arguidos

No âmbito da Operação Terra Queimada, liderada pela Procuradoria Europeia, foram constituídos 7 arguidos e feitas buscas em 26 locais.



A investigação tem por alvo "Suspeitas de fraude com fundos europeus destinados a projetos de reflorestação na Madeira, com danos estimados de 3,6 milhões de euros, pagos no âmbito do programa comunitário Portugal 20-20.



Investigam-se crimes de fraude qualificada na obtenção de subsídio, participação económica em negócio, recebimento indevido de vantagem, corrupção e branqueamento.



Em causa estão suspeitas de atos ilícitos EM contratação pública... incluindo situações de conflito de interesses de beneficiários dos fundos e os fornecedores.