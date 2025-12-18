Operação ToySafe. ASAE apreende mais de mil brinquedos em comercialização

Com o objetivo de combater as irregularidades no comércio de brinquedos e “garantir a conformidade com a legislação da segurança dos brinquedos e dos produtos”, a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) levou a cabo a operação ToySafe em todo o país.Tendo especial atenção pela época natalícia,Em declarações à Antena 1, Luís Lourenço, inspetor geral do organismo, explicou que asO objetivo passa por "prevenir riscos" que possam surgir com a comercialização de produtos em inconformidade com as normas e assegurar o cumprimento de todas as regras.A fiscalização resultou na instauração de um processo-crime por contrafação, imitação e uso ilegal de marca e em oito processos contraordenacionais por incumprimento das obrigações dos distribuidores de brinquedos.A operação ToySafe foi realizada com o apoio das unidades regionais da ASAE e da Autoridade Regional das Atividades Económicas da Região Autónoma da Madeira (ARAE).