Operação Vórtex. Investigação acumula escutas indiciadoras de crimes

Segundo revela o Correio da Manhã, nas conversas por telefone em março de 2021, o empresário Francisco Pessegueiro conta aos pais que “informou o deputado do PSD da iminente venda do prédio ’32 Nascente’ em Espinho” e que Pinto Moreira “ficou feliz”, indicando que este seria recompensado.

, ouve-se o empresário do setor da construção num telefonema com o pai que, por sua vez concorda com a afirmação:Na chamada, a propósito de um negócio imobiliário, o pai de Pessegueiro ainda acrescenta que “são boas notícias” para o deputado do PSD.Numa outra chamada entre Francisco Pessegueiro, entretanto detido no âmbito desta investigação, e a sua mãe é revelada a mesma informação e frisado, uma vez mais, que o então autarca de Espinho ficou satisfeito., interroga a mãe do empresário, que responde afirmativamente.esclarece o empresário.

Pinto Moreira e Miguel Reis

Estas escutas telefónicas, segundo a Polícia Judiciária no Porto, podem confirmar a tentativa de corrupção a Pinto Moreira, que já foi detido, mas também indiciam que Miguel Reis, até agora presidente da Câmara de Espinho, terá recebido um pagamento de vários milhares de euros.Pinto Moreira é um dos envolvidos nesta investigação, a sua casa foi alvo de buscas mas, para já, não foi constituído arguido.Depois de ser avançado, pelo mesmo jornal na terça-feira, que o Ministério Público alega que houve um suborno tanto a Pinto Moreira como a Miguel Reis, presidente da Câmara de Espinho eleito pelo PS que se encontra em prisão preventiva e que entretanto renunciou ao mandato autárquico,

“Nego categoricamente que tenha recebido o que quer que seja e nego categoricamente que tenha tido qualquer comportamento menos ético”, afirmou o deputado social-democrata e ex-presidente da Câmara Municipal de Espinho entre 2009 e 2021.





Ainda não foi pedido o levantamento da imunidade parlamentar de Pinto Moreira, mas o deputado já abandonou a vice-presidência da bancada do PSD.



Miguel Reis, que renunciou à presidência da Câmara de Espinho na semana passada, também é visado na operação Vórtex, que aponta que também terá recebido 50 mil euros por “favores prestados”. O autarca cessante está indicado por três crimes de corrupção passiva e, por se considerar o “perigo de continuação da atividade criminosa”, está em prisão preventiva.



Montenegro nega relação com visados

As investigações no âmbito da operação Vórtex vão mais longe e o nome de Luís Montenegro, líder do Partido Social Democrata, já surgiu com relação aos visados no caso. A Polícia Judiciária realizou, em abril do ano passado, uma ação de vigilância na inauguração do restaurante A Cabana, também do empresário Francisco Pessegueiro, e verificou a presença tanto de Joaquim Pinto Moreira como de Luís Montenegro, que não é visado neste inquérito.



Segundo a publicação, Pessegueiro sentou-se na mesma mesa que o líder do PSD, nesse jantar, e revelou à mãe, num telefonema posterior, a sua intenção ao convidar Pinto Moreira – que considerou ser um “pupilo de Montenegro” – e Luís Montenegro – que ia “candidatar-se a presidente do PSD”.



O líder social-democrata já reagiu à notícia, confirmando que esteve “na reabertura de um dos restaurantes mais emblemáticos da cidade” e acrescenta que “não tem nenhuma relação pessoal ou profissional com os empresários visados neste processo”.



Ao final da manhã desta sexta-feira, em declarações aos jornalistas, Montenegro disse-me mesmo "revoltado e indignado" com o que descreveu como "tentativas" para o "colar" à investigação da Operação Vórtex. E reiterou a confiança no deputado Pinto Moreira.



A RTP apurou também que, neste momento, não consta deste inquérito nenhuma das adjudicações feita pela Câmara de Espinho ao escritório de advogados de Luís Montenegro, quando Pinto Moreira era Presidente da autarquia. No entanto, tal não significa que não possa vir a constar, se os elementos de prova recolhidos durante as buscas, vierem a revelar novos dados. No mesmo jantar, confirmou a PJ, esteve Álvaro Duarte, que era chefe das obras públicas na autarquia de Espinho no mandato de Pinto Moreira e que é o sexto arguido nesta investigação.





A PJ realizou várias buscas no âmbito desta operação, que já levou à detenção de cinco pessoas. Três dos arguidos detidos foram libertados, mas Francisco Pessegueiro e Miguel Reis continuam presos.