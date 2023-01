Operação Vórtex. Miguel Reis e Francisco Pessegueiro aguardam julgamento na prisão

As detenções ocorreram na sequência de cerca de duas dezenas de buscas, domiciliárias e não domiciliárias, nos serviços de uma autarquia local, em residências de funcionários desta edilidade e em empresas dos concelhos de Espinho e do Porto.



c/ Lusa

Em declarações aos jornalistas, à saída das instalações do Tribunal de Instrução Criminal do Porto,Os cinco arguidos foram detidos na passada terça-feira por, alegadamente "em projetos imobiliários e respetivo licenciamento, respeitantes a edifícios multifamiliares e unidades hoteleiras, envolvendo interesses urbanísticos de dezenas de milhões de euros, tramitados em benefício de determinados operadores económicos", de acordo com a nota então divulgada pela Polícia Judiciária.Miguel Reis foi ouvido na quinta-feira ao longo de quase cinco horas.. Renunciou nesse mesmo dia ao cargo de presidente da Câmara Municipal de Espinho, para o qual foi eleito pelo PS em 2021.Est operação da PJ contou com a presença de magistrados do Departamento de Investigação e de Ação Penal Regional Porto, investigadores e peritos financeiros da Diretoria do Norte, além de peritos informáticos de várias estruturas da polícia de investigação criminal.