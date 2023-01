Operação Vórtex. Ministério Público pede preventiva para Miguel Reis

A Operação Vórtex incide sobre a alegada prática dos crimes de corrupção ativa e passiva, prevaricação, abuso de poderes e tráfico de influências.

Em comunicado emitido na passada terça-feira, a Polícia Judiciária indicava que as detenções dos cinco arguidos da Operação Vórtex – Miguel Reis, José Costa e três empresários – tiveram lugar após duas dezenas de buscas domiciliárias e não domiciliárias em serviços e residências de funcionários autárquicas e empresas dos concelhos de Espinho e do Porto.

Dois dos detidos na investigação optaram por não falar, nomeadamente o chefe da divisão de urbanismo da Câmara Municipal, José Costa, e um arquiteto.





As diligências foram levadas a cabo por investigadores e peritos financeiros da Diretoria do Norte da Polícia Judiciária, assim como peritos informáticos desta estrutura, na presença de magistrados do Departamento de Investigação e de Ação Penal Regional Porto., adiantou então a Judiciária.

Renúncia

Miguel Reis anunciou na quinta-feira, em comunicado citado pela agência Lusa, a renúncia ao mandato de presidente da Câmara de Espinho. Miguel Reis foi eleito nas autárquicas de 2021 com 40,23 por cento dos votos. Presidia também à concelhia do PS de Espinho, após ter sido reeleito para o cargo em outubro do ano passado.