Operação Zeus. Procuradora realça atuação decisiva de agente encoberto na descoberta dos crimes

A atuação de um agente encoberto no desmantelamento do esquema de sobrefaturação nas compras para as messes da Força Aérea foi hoje realçada pela procuradora do julgamento da Operação Zeus, que tem 30 militares entre os 68 arguidos.