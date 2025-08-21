Operacionais apeados e helitransportados mantêm combate em altitude em Seia

Desde a noite de quarta-feira que equipas de sapadores e bombeiros da região da Serra da Estrela têm combatido as chamas em zona de muito difícil acesso e de grande altitude (acima dos 1.600 metros) no concelho de Seia, na última secção que ainda não está contida, disse à agência Lusa Luciano Ribeiro.

Segundo o autarca, ainda há chama ativa na cabeceira da ribeira de Cabrum e na Penha dos Abutres, zona onde as máquinas de rasto ou viaturas não conseguem chegar.

Cerca de 40 homens, que vão sendo rendidos, têm combatido as chamas com recurso a ferramentas manuais, entrando por caminhos pela linha de cumeada ou helitransportados, referiu.

Em alguns casos, foi possível usar água para combater as chamas, mas com recursos a vários lances de mangueira para chegar ao fogo, disse Luciano Ribeiro, dando conta de casos em que a mangueira tinha cerca de dois quilómetros, recorrendo a vários lances entre o camião-cisterna e o fogo.

Esta é a única preocupação, de momento, no concelho de Seia, por forma a segurar o incêndio na "cumeada para não descer outro vale" e tomar, novamente grandes proporções, explicou.

O incêndio que afeta o concelho de Seia, no distrito da Guarda, começou no dia 13 no Piódão, em Arganil, distrito de Coimbra.

Ao longo de mais de uma semana este incêndio de grandes dimensões já se estendeu, além de Seia, também ao concelho de Oliveira do Hospital e Pampilhosa da Serra (distrito de Coimbra) e aos concelhos de Castelo Branco, Covilhã e Fundão (distrito de Castelo Branco).

De acordo com o último relatório provisório do Sistema de Gestão de Informação de Incêndios Florestais (SGIF), atualizado na quarta-feira, este incêndio já terá consumido 53.224 hectares.