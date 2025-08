Operacionais esperam que humidade ajude combate noturno ao fogo de Vila Real

Num balanço à agência Lusa pelas 23:45 de terça-feira, José Guilherme, segundo Comandante Regional do Norte, referiu que a situação estava mais calma, após um final de tarde com algumas reativações.

"Com a entrada da humidade, penso que vai ajudar o combate durante a noite", apontou.

Uma forte reativação na aldeia de Galegos da Serra obrigou ao confinamento da população. O confinamento é pedir às pessoas para ficarem em casa se houver condições de segurança ou que se concentrarem numa zona da aldeia considerada segura.

José Guilherme frisou, no mais recente balanço, que toda a população estava em segurança e que estão a decorrer trabalhos de consolidação nessa zona, que serão mais demorados.

Durante a tarde verificam-se ainda reativações em Fervença, Pardelhas, Ermelo e Currais, entretanto resolvidas.

Segundo a página na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), pelas 23:45 de terça-feira estavam no local 595 operacionais, apoiados por 208 viaturas.

No concelho de Celorico de Basto, distrito de Braga, um fogo que deflagrou na segunda-feira à noite na freguesia de Caçarilhe e Infesta mantinha no local, pelas 23:45 de terça-feira, 237 operacionais, apoiados por 77 viaturas, após um reforço de meios nas últimas horas.

Fonte da ANEPC indicou à Lusa que este incêndio teve necessidade de reforço de meios ao final da tarde, devido à complexidade no combate.

No mesmo concelho, lavrava desde as 21:35 de terça-feira um fogo que teve início em Campelo e mobilizava 17 operacionais e cinco viaturas.

A Câmara de Celorico de Basto anunciou na terça-feira à tarde que ativou o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil, devido aos vários incêndios no concelho e face ao agravamento das condições meteorológicas.

"O despacho determina que a coordenação das operações será assegurada pelo Coordenador Municipal da Proteção Civil, em articulação com o Serviço Municipal de Proteção Civil, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), os Corpos de Bombeiros do Concelho, as forças de segurança e demais entidades com responsabilidades no âmbito da proteção civil", pode ler-se numa nota na rede social Facebook.

Ainda segundo a página da ANEPC, outra ocorrência significativa decorre em Galegos, Penafiel, distrito do Porto, um fogo que teve início pelas 18:00 de terça-feira e, pelas 23:45, mobilizava 65 operacionais e 19 viaturas.

A Proteção Civil tinha registado até às 17:00 de terça-feira 69 incêndios rurais, envolvendo 1.500 operacionais, 382 meios terrestres e 95 missões aéreas, e deverá reavaliar na quarta-feira o estado de alerta para os próximos dias.

Desde domingo que o território continental está em estado de prontidão especial de nível três, com duração prevista até quinta-feira.

Questionado na terça-feira sobre eventuais alterações no dispositivo para os próximos dias, Carlos Pereira, adjunto de operações da ANEPC, adiantou que "durante o dia de amanhã [quarta-feira]" será feita "uma reavaliação" do conjunto de recomendações e pré-posicionamento de meios em vigor.