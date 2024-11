Os operadores de autocarros turísticos contestam as restrições impostas pela Câmara do Porto ao centro da cidade. Um mês depois de entrar em vigor, a associação que representa o setor diz que os autocarros turísticos irão bloquear o Porto se não se aliviarem os limites. A autarquia diz que não aceita ameças e cancela reunião que estava marcada com esta associação.