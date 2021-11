Orçamento Açores. Deputado independente pode votar contra

Volta a desenhar-se o cenário de crise política nos Açores. O deputado independente na Assembleia Regional diz que vai votar contra o orçamento, se a proposta do Chega de apoio à natalidade se mantiver tal como foi apresentada pelo único deputado do partido. Carlos Furtado, que já foi líder do Chega, considera que, no atual contexto político o melhor é avançar para eleições antecipadas.