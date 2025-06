Orçamento e Plano de Investimentos da Madeira para 2025 aprovados com abstenção da oposição

A proposta de orçamento, no valor global de 2.533 milhões de euros, contou com os votos favoráveis da maioria do PSD/CDS-PP e a abstenção do JPP, PS, Chega e Iniciativa Liberal.

A mesma votação aconteceu em relação ao Plano e Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração da Região Autónoma da Madeira (PIDDAR), que aloca 1.044 milhões de euros.

A discussão na especialidade acontece na terça e quarta-feira, devendo terminar na sexta-feira com a votação final global, tendo os partidos da oposição anunciado que apresentaram cerca de 70 propostas de alteração.