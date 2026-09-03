Ordem dos Advogados critica demora no processo do Elevador da Glória

Em declarações à RTP Antena 1, João Massano defende que deveriam ter sido acautelados mais meios, para responder de forma rápida a esta tragédia."Num caso que teve a repercussão mediática que este teve, inclusivamente a nível internacional, era exigível que pelo menos a questão do inquérito pudesse ser mais expedita e que os meios técnicos fossem mais rápidos na realização desse inquérito e na apresentação dos resultados", defendeu.Quanto às indeminizações ás vitimas, o bastonário da Ordem dos Advogados também considera que o processo não deveria ter atrasado tanto.Considera que esta situação, também porque envolveu diversas nacionalidades, deveria ter tido "um acompanhamento diferenciado", com "outro tipo de atenção para com as vítimas e os seus familiares".