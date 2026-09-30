Ordem dos Advogados pede envio ao TC da norma sobre manobras dilatórias

"Não se combate a morosidade da Justiça comprimindo o direito de defesa", alertou João Massano durante a sessão de abertura da conferência "Os Advogados na Construção do Estado de Direito: Memória, Resistência e Futuro", que decorreu hoje, a propósito do centenário da Ordem dos Advogados, na Sala do Senado da Assembleia da República.

O bastonário apontou várias causas para a morosidade dos processos, referindo como exemplos a falta de meios na fase de inquérito e "os inquéritos que se arrastam anos sem acusação".

"Pedimos a quem tem legitimidade para o fazer que leve ao Tribunal Constitucional as normas que restringem as garantias de defesa", disse João Massano.

Em causa está o artigo introduzido no Código do Processo Penal que permite que exista uma condenação ao pagamento de uma multa sempre que o tribunal considerar que estão a ser praticadas manobras dilatórias - atos que possam bloquear ou atrasar o normal funcionamento dos processos.

Neste momento, alertou o bastonário da Ordem dos Advogados, a atenção deve estar centrada no perigo de as pessoas deixarem de acreditar nos tribunais, na imprensa e no parlamento e "passarem a acreditar que todos mentem, que as instituições são todas iguais e que a verdade já não se pode conhecer."

Também hoje, o presidente da Assembleia da República pediu aos advogados que combatam a "utilização abusiva dos mecanismos de defesa".

"Quando surgem casos de sucessivas substituições de advogados, de utilização abusiva dos mecanismos de defesa ou de processos que caminham alegremente para a prescrição, é natural que haja inquietação. Porque o exercício dos direitos de defesa é uma garantia essencial do Estado de direito. Mas a utilização abusiva das garantias não as fortalece. Enfraquece-as", acrescentou.

"A advocacia não pode conformar-se com isto, e deve ser a própria profissão a estar na primeira linha de combate a esses abusos", defendeu o antigo ministro da Justiça e da Defesa.