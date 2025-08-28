Ordem dos Advogados recebe 200 pedidos de ajuda de pessoas afetadas pelos fogos
Foto: Mário Raposo - RTP
A Ordem dos Advogados já recebeu mais de 200 pedidos de ajuda de pessoas e empresas dos concelhos afetados pelos incêndios.
O bastonário da Ordem dos Advogados, João Massano, disse esta tarde à Antena 1 que já há muitos interessados.
João Massano espera que o protocolo com o Ministério da Justiça e com a Associação Nacional de Municípios para criar esta bolsa de advogados possa ser assinada no início da próxima semana.
O bastonário defende que as vítimas dos incêndios de Pedrógão Grande não tiveram a ajuda que precisavam, devendo agora os advogados unir-se para que isso não volte a acontecer.