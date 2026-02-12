Ordem dos Engenheiros perplexa com nomeação de enfermeiro para coordenar energias renováveis





No mesmo despacho, publicado em Diário da República na segunda-feira, é anexada a nota curricular da qual não consta qualquer referência a formação na área da energia ou energias renováveis. Fábio Teixeira concluiu a licenciatura em enfermagem em 2018 e nos últimos dois anos trabalhou como adjunto ou especialista no gabinete da ministra da Cultura, Juventude e Desporto.





A Ordem dos Engenheiros pede a "reavaliação imediata dos critérios" que sustentaram a nomeação para a coordenação da EMER 2030.





Em comunicado enviado aos meios de comunicação social, considera que a coordenação desta estrutura implica "elevadas exigências ao nível da responsabilidade técnica e da confiança pública" para além de "competências e experiência próprias de profissionais de engenharia, em particular de engenheiros eletrotécnicos e/ou engenheiros especialistas na área da energia, detentores de conhecimentos técnicos essenciais no domínio das energias renováveis e na gestão dos recursos energéticos nacionais".