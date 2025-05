Ordem dos Médicos defende alteração profunda no Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia

Carlos Cortes afirma que se os alertas da Ordem dos Médicos tivessem sido ouvidos não teria acontecido a situação que foi detetada no Hospital de Santa Maria, onde um dermatologista terá recebido 400 mil euros em dez sábados de trabalho adicional no ano passado.Carlos Cortes anunciou esta sexta-feira, em conferência de imprensa, várias alterações como a implementação de verificações independentes e regulares que assegurem que os atos médicos registados correspondem à realidade. Mas defendeu também a criação de sistemas de alerta de situações fora do normal.