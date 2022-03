Ordem dos Médicos defende fim da obrigação de máscara no prazo de duas semanas

O bastonário salienta ainda que os alunos já devem regressar às aulas, após as férias da Páscoa, sem a necessidade do uso de máscara.A Ordem dos Médicos revela também uma decisão inédita em que os médicos ucranianos vão poder trabalhar em Portugal, mesmo sem falarem a língua portuguesa.Miguel Guimarães confirma à Antena 1 que está a negociar com o Governo os detalhes desta medida, classificada como excepcional, a pensar nos refugiados que chegam ao país e que necessitam de integração profissional.Duas médicas refugiadas já pediram autorização para exercer em Portugal.