Ordem dos Médicos disponibiliza apoio às entidades de saúde

"Perante a tragédia do grave acidente no Elevador da Glória, em Lisboa, não posso deixar de expressar a minha consternação e mais profunda solidariedade às famílias das vítimas mortais, aos feridos graves e ligeiros e a todos os que enfrentam este momento de dor e incerteza", referiu Carlos Cortes, numa mensagem publicada na rede social Facebook.

Carlos Cortes realçou que "é um dia de luto e comoção para todos" e deixou "um agradecimento muito sentido" às equipas do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), bombeiros, forças de segurança e equipas hospitalares, que "se mobilizaram de imediato para prestar auxílio" às vítimas.

"Excecionais como sempre! Já transmiti toda a disponibilidade da Ordem dos Médicos aos vários responsáveis das entidades de saúde. Que a solidariedade e a proximidade de toda a comunidade possam trazer algum conforto no meio desta dor", sublinhou.

O acidente de quarta-feira no elevador da Glória fez 17 mortos e 21 feridos.

Segundo a diretora do Serviço Municipal de Proteção Civil de Lisboa, Margarida Castro Martins, das 38 pessoas afetadas pelo acidente, 15 morreram na quarta-feira e 23 foram transportadas ou deslocaram-se por meios próprios para hospitais, duas das quais acabaram por morrer durante a noite.

O Governo decretou um dia de luto nacional, nesta quinta-feira.

O elevador da Glória é gerido pela Carris, liga os Restauradores ao Jardim de São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto, num percurso de cerca de 265 metros e é muito procurado por turistas.