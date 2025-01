Ordem dos Médicos diz que os 10 internos do Hospital Fernando Fonseca vão sair

A informação foi hoje avançada pelo presidente do Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos (OM), Paulo Simões.

As entidades responsáveis da Ordem consideraram "que o Hospital não tinha condições nem tem condições para assegurar essa formação e os 10 internos da formação específica que lá estão vão ter de sair, assim como os internos de formação geral, uma vez que não lhes está a ser assegurada a formação desses internos dentro do Hospital", disse em conferência de imprensa.

Paulo Simões esteve hoje reunido com vários desses médicos internos daquele hospital e comunicou a decisão aos jornalistas no final da reunião, numa conferência de imprensa na qual esteve também presente o presidente do Conselho Nacional do Médico Interno, José Durão, e Fernando Pereira, do Conselho Nacional da Pós-Graduação.

Fernando Pereira disse também aos jornalistas que a saída já era uma pretensão dos médicos internos e que já havia pedidos de transferência de alguns deles para outros hospitais. "Mais do que ser uma imposição da Ordem era pretensão dos próprios, de modo a verem salvaguardada a formação médica", disse.

Paulo Simões recordou que em causa está um processo que se arrasta, na última fase, desde setembro do ano passado relacionado com o serviço de cirurgia do Hospital Amadora Sintra). No final de outubro 10 cirurgiões saíram do hospital devido ao regresso de dois outros médicos que tinham denunciado más práticas no serviço, que não se confirmaram.