Ordem dos Médicos lembra que amamentação é direito fundamental

O presidente do Colégio de Pediatria defende que, até a criança fazer um ano, esse direito devia ser automático.Ricardo Costa sugere que, a partir daí e até aos dois anos, as renovações da dispensa para amamentação possam ser feitas não através de atestado, mas sim por intermédio de uma declaração de compromisso de honra por parte da mãe.Obrigar os médicos a comprovarem a amamentação a cada seis meses é um erro - Ricardo Costa lembra que as alterações propostas pelo Governo vão originar milhares de atestados.Em comunicado, Carlos Cortes reforça que decisões estruturais como alterar a lei laboral "devem valorizar o papel da Mulher e das crianças na sociedade, incentivar a natalidade e garantir o bem-estar das famílias".