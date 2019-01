Ordem dos Médicos pede rigor na avaliação da mortalidade infantil

Foto: Laszlo Balogh - Reuters

De acordo com dados revelados na edição desta segunda-feira do Correio da Manhã, no ano passado foi registada uma subida de 26 por cento em comparação com o ano anterior.



Jorge Amil Dias, do Colégio de Pediatria, lembra que Portugal tem sido apontado como um exemplo nesta área e considera que ainda é cedo para tirar conclusões.



Sobre a necessidade tomar medidas, o Colégio de Pediatria da Ordem dos Médicos entende que primeiro é preciso avaliar o que aconteceu, tendo em conta os vários fatores de risco.



Só depois de apuradas as causas que levaram a um aumento da mortalidade infantil poderão ser adotadas eventuais medidas.O ano de 2018 terminou com o valor mais alto dos últimos cinco anos.