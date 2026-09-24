Ordem dos Médicos quer adiamento de novo modelo informático de escolha de vagas do Internato

“O primeiro ensaio real não pode ser feito à custa do futuro de mais 2449 jovens médicos candidatos“, refere a Ordem em Comunicado. A estrutura representante dos médicos relembra que a plataforma informática foi criada de raiz para este procedimento específico da escolha da especialidade e local a onde se candidata.





“Embora tenha sido objeto de testes técnicos pontuais, nunca foi testada em condições reais de funcionamento, com os candidatos e sob a carga efetiva do processo”, insiste.



“A Ordem dos Médicos valoriza a modernização e a informatização da Administração Pública, mas sem lugar para precipitações, nem para soluções experimentais”, refere a estrutura, acrescentando que esta mudança surge já numa fase tardia do processo.



“Nenhum candidato pode perder uma vaga por uma indisponibilidade ou erro do sistema”, frisa a Ordem, exigindo que a Administração Central do Sistema de Saúde deve garantir, antes de avançar com o processo, que há um plano de contingência montado e “previamente testado que assegure a continuidade do processo perante qualquer falha informática” e evite “falhas graves que comprometam a formação médica”.



A Ordem diz que a “alteração do modelo numa fase tão avançada, sem um ensaio-piloto, é inaceitavelmente tardia” e defende que “uma mudança com este impacto não pode ser precipitada, rodeada de dúvidas e sem fiabilidade tecnológica, rastreabilidade e previsibilidade”.



O bastonário Carlos Cortes, citado no comunicado enviado às redações, enfatiza que “o que aconteceu recentemente noutras áreas deve servir de alerta. Não podemos repetir erros que prejudiquem médicos, serviços e doentes".



A Ordem lembra que a escolha do internato “é decisiva para o futuro profissional e pessoal de cada jovem médico. Define a especialidade e o local onde irá viver e trabalhar nos próximos anos. Determina também o preenchimento das vagas de formação nos hospitais e centros de saúde do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e no setor privado com idoneidade formativa, com impacto na organização dos serviços e na constituição das equipas”.



A presidente do Conselho Nacional do Médico Interno, Catarina Dourado, sustenta no comunicado que "não podemos estar tão próximos da implementação de um novo modelo com aspetos essenciais ainda por responder, e continuaremos a exigir os esclarecimentos necessários em defesa dos médicos internos."



A Ordem dos Médicos diz ter transmitido estas preocupações à ACSS e ao Ministério da Saúde e exigiu garantias adicionais. Solicitou ainda uma reunião de emergência com o Conselho Diretivo da ACSS, “que ainda aguarda resposta”.



A Ordem dos Médicos exige que os candidatos têm de receber informação clara e atempada sobre os lotes, os prazos, a divulgação dos resultados, a rastreabilidade das operações, o apoio técnico e os procedimentos de contingência.



