País
Ordem dos Médicos quer grupo de trabalho para resolver urgências na Grande Lisboa
A Ordem dos Médicos vai pedir ao Ministério da Saúde que crie um grupo de trabalho para resolver os problemas nas urgências da Grande Lisboa.
Atualmente já existe uma comissão nacional que serve para avaliar os serviços de urgência em todo o país, mas o bastonário da Ordem dos Médicos, em declarações à RTP Antena 1, avisa que muitos utentes e poucos médicos merece que o assunto seja tratado de outra forma na zona da capital.
Este é um trabalho que a Ordem pretende que fique pronto a tempo do Inverno, altura em que tradicionalmente as urgências ficam mais pressionadas.
Este é um trabalho que a Ordem pretende que fique pronto a tempo do Inverno, altura em que tradicionalmente as urgências ficam mais pressionadas.