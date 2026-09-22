Ordem dos Médicos quer grupo de trabalho para resolver urgências na Grande Lisboa

Atualmente já existe uma comissão nacional que serve para avaliar os serviços de urgência em todo o país, mas o bastonário da Ordem dos Médicos, em declarações à RTP Antena 1, avisa que muitos utentes e poucos médicos merece que o assunto seja tratado de outra forma na zona da capital.Este é um trabalho que a Ordem pretende que fique pronto a tempo do Inverno, altura em que tradicionalmente as urgências ficam mais pressionadas.