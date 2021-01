Ordem dos Médicos responsabiliza Governo pelo agravamento da pandemia

A Ordem aponta o alívio das restrições no Natal e a campanha em torno da vacinação como dois momentos que ajudaram a reduzir a perceção do risco por parte da população. Argumentos reiterados este domingo pelo bastonário Miguel Guimarães, que defendeu também o encerramento das escolas no quadro de um novo confinamento geral.