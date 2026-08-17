Ordem dos Médicos saúda adiamento do novo sistema de acesso a consultas e cirurgias

A Ordem dos Médicos sublinha ainda a importância de garantir a inscrição, a prioridade clínica e a rastreabilidade dos doentes que aguardam pequenas cirurgias, bem como uma "monitorização pública e regular" das listas de espera e dos tempos máximos de resposta para consultas e cirurgias.





c/ Lusa

O bastonário da Ordem dos Médicos afirmou à RTP Antena 1 que é positivo que o novo sistema de gestão de listas de espera não tenha arrancado mal.Para Carlos Cortes,O bastonário diz que não se sabe qual a nova data para arrancar o novo sistema de gestão de listas de espera, mas lembra que deve ser com brevidade, porque há muitos doentes à espera.”, acrescentou.A Ordem dos Médicos tinha igualmente apontado a necessidade de esclarecer as condições de acesso, prioridade clínica e rastreabilidade dos doentes que aguardam pequenas cirurgias, uma situação garantida pelo grupo de trabalho que entretanto será criado para rever a definição da pequena cirurgia e no qual os médicos terão assento.