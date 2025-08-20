Ordem dos Notários lança campanha de angariação de fundos para corporações

"A iniciativa integra o programa Notários Solidários e tem como principal objetivo angariar fundos, entre os dias 20 de agosto e 30 de setembro. Estes serão entregues diretamente às corporações de Bombeiros dos concelhos mais afetados, reforçando os meios e as condições de quem, todos os dias, arrisca a vida para proteger pessoas, bens e florestas", explicou um comunicado hoje divulgado pela Ordem dos Notários.

A campanha é aberta a todos os cidadãos que queiram contribuir, que através da página oficial da Ordem dos Notários podem aceder à ligação que remete para o formulário que, depois de preenchido e submetido, permite receber por email as referências multibanco para efetuar o donativo.

O comunicado explica ainda que a entrega dos donativos às corporações será coordenada pelo notário Luís Gamboa, que é também bombeiro voluntário em Meda, que "com a funcionária do Cartório de Mêda, Marlene Bordalo, também tem estado no terreno a combater os incêndios".

Portugal continental tem sido afetado por múltiplos incêndios rurais de grande dimensão desde julho, sobretudo nas regiões Norte e Centro.

Os fogos provocaram três mortos, incluindo um bombeiro, e também vários feridos.

Segundo dados oficiais provisórios, até 20 de agosto arderam mais de 222 mil hectares no país, ultrapassando a área ardida em todo o ano de 2024.